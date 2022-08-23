BrainShaker в ИЦАЭ

Восьмая игра интеллектуального командного турнира BrainShaker пройдет 1 сентября. Именно на этой игре решится, какие команды примут участие в финале!
Игры турнира традиционно включают четыре раунда.
- четыре раунда с широкой палитрой вопросов как от экспертов ИЦАЭ, так и от региональных команд сети;
В течение года команды, которые сыграют минимум в трех играх и станут лидерами в своих городах, получат возможность сыграть в финале. Команда, ставшая лучшей на федеральном уровне, отправится на фестиваль науки «КСТАТИ».
Вход свободный, регистрация команд от 3 до 5 человек по ссылке.
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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»
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