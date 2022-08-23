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BrainShaker в ИЦАЭ

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Восьмая игра интеллектуального командного турнира BrainShaker пройдет 1 сентября. Именно на этой игре решится, какие команды примут участие в финале!

 

Игры турнира традиционно включают четыре раунда.

  • четыре раунда с широкой палитрой вопросов как от экспертов ИЦАЭ, так и от региональных команд сети;

В течение года команды, которые сыграют минимум в трех играх и станут лидерами в своих городах, получат возможность сыграть в финале. Команда, ставшая лучшей на федеральном уровне, отправится на фестиваль науки «КСТАТИ».

Вход свободный, регистрация команд от 3 до 5 человек по ссылке.



 

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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»


 

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