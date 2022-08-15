В квартале церкви Трех Святителей пройдут встречи любителей астрономии

Новый проект — это творческий лекторий о научно-популярной литературе с мастер-классами. Нижегородцев ждут три лекции от участников Нижегородского кружка любителей физики и астрономии.

Можно узнать о самом массовом астрономическом научно-популярном альманахе, об обзорах научно-популярной литературы по астрономии и многое другое.