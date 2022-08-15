18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

В квартале церкви Трех Святителей пройдут встречи любителей астрономии

Поделиться:

17 августа пройдет первая встреча «Звездные книги» от Парка науки ННГУ «Лобачевский Lab», кружка любителей физики и астрономии и Заповедных кварталов.

 

Новый проект — это творческий лекторий о научно-популярной литературе с мастер-классами. Нижегородцев ждут три лекции от участников Нижегородского кружка любителей физики и астрономии.

Можно узнать о самом массовом астрономическом научно-популярном альманахе, об обзорах научно-популярной литературы по астрономии и многое другое.

17 августа

Время: 18:30

Место: квартал церкви Трех Святителей (улица Короленко, 17)

 

 

Вход свободный, но необходима предварительная регистрация.

 

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив пресс-служб

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: