В квартале церкви Трех Святителей пройдут встречи любителей астрономии

17 августа пройдет первая встреча «Звездные книги» от Парка науки ННГУ «Лобачевский Lab», кружка любителей физики и астрономии и Заповедных кварталов.
Новый проект — это творческий лекторий о научно-популярной литературе с мастер-классами. Нижегородцев ждут три лекции от участников Нижегородского кружка любителей физики и астрономии.
Можно узнать о самом массовом астрономическом научно-популярном альманахе, об обзорах научно-популярной литературы по астрономии и многое другое.
17 августа
Время: 18:30
Место: квартал церкви Трех Святителей (улица Короленко, 17)
Вход свободный, но необходима предварительная регистрация.
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