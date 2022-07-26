Во дворе ИЦАЭ пройдет вечер «Научных страшилок»

Пять экспертов:

физик Александр Колдобский

химик Максим Лелет

врач Анастасия Токарева

филолог Валентина Куликова

физик Алёна Попыкина

Они развенчают устойчивые мифы об актуальных проблемах. Темой выступления спикеров станут страхи, относящиеся к области их научных интересов, разбор суеверий и ошибочных представлений.

Вход свободный, по регистрации. Можно будет задать свои вопросы!

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Фото: сообщество ИЦАЭ «ВКонтакте»