Во дворе ИЦАЭ пройдет вечер «Научных страшилок»

Уже в эту среду, 27 июля, в Нижнем Новгороде пройдет вечер «Научных страшилок». Событие — часть проекта Лаборатория Science HUB.
Пять экспертов:
- физик Александр Колдобский
- химик Максим Лелет
- врач Анастасия Токарева
- филолог Валентина Куликова
- физик Алёна Попыкина
Они развенчают устойчивые мифы об актуальных проблемах. Темой выступления спикеров станут страхи, относящиеся к области их научных интересов, разбор суеверий и ошибочных представлений.
Вход свободный, по регистрации. Можно будет задать свои вопросы!
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Фото: сообщество ИЦАЭ «ВКонтакте»
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