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Наука и образование

Во дворе ИЦАЭ пройдет вечер «Научных страшилок»

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Уже в эту среду, 27 июля, в Нижнем Новгороде пройдет вечер «Научных страшилок». Событие — часть проекта Лаборатория Science HUB.

 

Пять экспертов:

  • физик Александр Колдобский
  • химик Максим Лелет
  • врач Анастасия Токарева
  • филолог Валентина Куликова
  • физик Алёна Попыкина 

Они развенчают устойчивые мифы об актуальных проблемах. Темой выступления спикеров станут страхи, относящиеся к области их научных интересов, разбор суеверий и ошибочных представлений.

Вход свободный, по регистрации. Можно будет задать свои вопросы!

 

 

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Фото: сообщество ИЦАЭ «ВКонтакте»

 

 

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