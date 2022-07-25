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Наука и образование

В Нижнем Новгороде создадут первую школу креативных индустрий

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Первую школу креативных индустрий откроют в столице Приволжья уже в следующем году. Об этом рассказал губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале. В ней смогут бесплатно проходить курсы нижегородцы от 10 до 18 лет.

 

Учебное заведение планируют создать на улице Варварской в здании Гимназического манежа Александровского дворянского института. Ежегодно в школу будут принимать не менее 60 нижегородцев в возрасте от 10 до 18 лет.

Обучение для них будет бесплатным. Можно будет выбрать одно из трех направлений — анимация и 3D-графика, фото- и видеопроизводство, интерактивные цифровые технологии (VR/AR/MR).

Сейчас в здании идут ремонтно-реставрационные работы.


 

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Фото: unsplash

 

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