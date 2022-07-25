В Нижнем Новгороде создадут первую школу креативных индустрий

Учебное заведение планируют создать на улице Варварской в здании Гимназического манежа Александровского дворянского института. Ежегодно в школу будут принимать не менее 60 нижегородцев в возрасте от 10 до 18 лет.

Обучение для них будет бесплатным. Можно будет выбрать одно из трех направлений — анимация и 3D-графика, фото- и видеопроизводство, интерактивные цифровые технологии (VR/AR/MR).

Сейчас в здании идут ремонтно-реставрационные работы.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash