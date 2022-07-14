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Наука и образование

Фестиваль мечтателей и изобретателей откроется в Нижнем

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Фестиваль исследований «Дети Кулибина» откроется пройдет в «Заповедных кварталах» 23 июля. Юные нижегородцы познакомятся со звуками кварталы вместе с художниками.

 

В этот день в квартале откроется анимационно-шумовая лаборатория звука «Смотрю ушами». Юные нижегородцы и гости города будут исследовать звуковой ландшафт квартала: слушать и записывать каждый шорох и создавать единое произведение.

Программа фестиваля «Дети Кулибина» 23 июля:

  • 13:00 – открытие выставки в Короленко, 17 «Квартиранты времени»
  • 15:00-18:00 – мастер-класс «Звучащий мобиль»
  • 15:00-17:00 – мастер-класс проекта Playtronica. Импровизационный джем на фруктах и овощах
  • 17:00 – беседа за чаем с кипятильником «Зачем искусство и наука нужны друг другу?»
  • 18:00 – концерт проекта Playtronica
  • 19:00 – презентация итогов анимационно-звуковой лаборатории «Смотри ушами»
  • 20:00-21:00 – концерт-релакс Андрей Лето (ханг) и Петер Термен (терменвокс)

Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация.

 

 

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