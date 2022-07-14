Фестиваль мечтателей и изобретателей откроется в Нижнем

Фестиваль исследований «Дети Кулибина» откроется пройдет в «Заповедных кварталах» 23 июля. Юные нижегородцы познакомятся со звуками кварталы вместе с художниками.
В этот день в квартале откроется анимационно-шумовая лаборатория звука «Смотрю ушами». Юные нижегородцы и гости города будут исследовать звуковой ландшафт квартала: слушать и записывать каждый шорох и создавать единое произведение.
Программа фестиваля «Дети Кулибина» 23 июля:
- 13:00 – открытие выставки в Короленко, 17 «Квартиранты времени»
- 15:00-18:00 – мастер-класс «Звучащий мобиль»
- 15:00-17:00 – мастер-класс проекта Playtronica. Импровизационный джем на фруктах и овощах
- 17:00 – беседа за чаем с кипятильником «Зачем искусство и наука нужны друг другу?»
- 18:00 – концерт проекта Playtronica
- 19:00 – презентация итогов анимационно-звуковой лаборатории «Смотри ушами»
- 20:00-21:00 – концерт-релакс Андрей Лето (ханг) и Петер Термен (терменвокс)
Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация.
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