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Наука и образование

Во дворе ИЦАЭ расскажут о науке в мемах

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16 июля во дворе нижегородского ИЦАЭ откроется Comedy science show — «Наука в мемах». Эксперты поделятся любимыми научными мемами и расскажут какие за ними стоят явления и термины.

 

Эксперты по научным мемам:

  • Екатерина Моштылева — кандидат филологических наук;
  • Александр Смыков — преподаватель кафедры отопления и вентиляции ННГАСУ;
  • Анна Гребенникова — магистр истории (ННГУ);
  • Анастасия Крылова — клинический ординатор по специальности неонатологии (ПИМУ);
  • Екатерина Качалова — аспирант кафедры высокомолекулярных соединений химфака ННГУ.

16 июля

Время: 17:00

Место: двор ИЦАЭ, улица Семашко, 7б.

 

 

Вход бесплатный, но необходима регистрация.

 

 

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Фото: сообщество ИЦАЭ «ВКонтакте»

 

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