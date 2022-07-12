Во дворе ИЦАЭ расскажут о науке в мемах

16 июля во дворе нижегородского ИЦАЭ откроется Comedy science show — «Наука в мемах». Эксперты поделятся любимыми научными мемами и расскажут какие за ними стоят явления и термины.
Эксперты по научным мемам:
- Екатерина Моштылева — кандидат филологических наук;
- Александр Смыков — преподаватель кафедры отопления и вентиляции ННГАСУ;
- Анна Гребенникова — магистр истории (ННГУ);
- Анастасия Крылова — клинический ординатор по специальности неонатологии (ПИМУ);
- Екатерина Качалова — аспирант кафедры высокомолекулярных соединений химфака ННГУ.
16 июля
Время: 17:00
Место: двор ИЦАЭ, улица Семашко, 7б.
Вход бесплатный, но необходима регистрация.
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