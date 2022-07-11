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Наука и образование

Нижегородская Вышка открывает «Научный дворик»

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После двухлетнего перерыва нижегородская Вышка снова открывает лекторий с преподавателями Высшей школы экономики, которые умеют рассказать о науке просто.

 

«Научный дворик» будет открыт три недели. Нижегородцев ждут лекции по дизайну, лингвистике, математике, менеджменту в самом центре города на Большой Печерской.

Гости смогут не только послушать лекторов, но и задать вопросы и обсудить услышанное.

Первая лекция стартует 12 июля в 17:00. Тема — «Из чего сделаны “Звездные войны”?».

12 июля

Время: 17:00

Место: двор учебного корпуса НИУ ВШЭ — Нижний Новгород, улица. Большая Печерская, 25/12.

 

 

Вход свободный. Регистрация не требуется

 

Контактное лицо: Акилова Анна

+7 831 436-74-09 

 

 

 

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