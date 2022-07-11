Нижегородская Вышка открывает «Научный дворик»

После двухлетнего перерыва нижегородская Вышка снова открывает лекторий с преподавателями Высшей школы экономики, которые умеют рассказать о науке просто.
«Научный дворик» будет открыт три недели. Нижегородцев ждут лекции по дизайну, лингвистике, математике, менеджменту в самом центре города на Большой Печерской.
Гости смогут не только послушать лекторов, но и задать вопросы и обсудить услышанное.
Первая лекция стартует 12 июля в 17:00. Тема — «Из чего сделаны “Звездные войны”?».
12 июля
Время: 17:00
Место: двор учебного корпуса НИУ ВШЭ — Нижний Новгород, улица. Большая Печерская, 25/12.
Вход свободный. Регистрация не требуется
Контактное лицо: Акилова Анна
+7 831 436-74-09
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