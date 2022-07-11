Нижегородская Вышка открывает «Научный дворик»

«Научный дворик» будет открыт три недели. Нижегородцев ждут лекции по дизайну, лингвистике, математике, менеджменту в самом центре города на Большой Печерской.

Гости смогут не только послушать лекторов, но и задать вопросы и обсудить услышанное.

Первая лекция стартует 12 июля в 17:00. Тема — «Из чего сделаны “Звездные войны”?».