Прикоснуться к истории: в Нижнем запускают реставрационный кампус

Всего пять насыщенных дней, которые можно провести с экспертами по сохранению культурного наследия, архитекторами, искусствоведами и исследователями. Мастера-реставраторы на практике научат применять специальные технологии: от , декоративно-художественной покраски до лепного декора. Направление можно выбрать самостоятельно.

Количество участников ограничено. Принимаются заявки от жителей Нижнего Новгорода и области по ссылке.





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Фото: unsplash



