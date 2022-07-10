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Наука и образование

Прикоснуться к истории: в Нижнем запускают реставрационный кампус

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Летний творческий интенсив для всех, кому интересна реставрация, откроется в Нижнем с 27 по 31 июля. Можно познакомиться с экспертами и реставраторами, и поучаствовать в насыщенной образовательной части. А самое главное — море практики с возможностью прикоснуться к старинными артефактами и предметам искусства.

 

Всего пять насыщенных дней, которые можно провести с экспертами по сохранению культурного наследия, архитекторами, искусствоведами и исследователями. Мастера-реставраторы на практике научат применять специальные технологии: от , декоративно-художественной покраски до лепного декора. Направление можно выбрать самостоятельно.

Количество участников ограничено. Принимаются заявки от жителей Нижнего Новгорода и области по ссылке.


 

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Фото: unsplash


 

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