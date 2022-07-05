Книги с предсказанием будущего, средневековые рукописи: программа лектория в нижегородском Саду изобретателей

Уже завтра, 6 июля, «Заповедные кварталы» погрузят нижегородцев в науку в атмосфере усадебных садов. Там проведут четыре короткие лекции от участников проекта Лаборатория Science HUB Парка науки ННГУ.
Программа:
- 18:30 — «Где я это уже видел: научные предсказания в литературе и кино» — в лекции Виктории Большаковой познакомят с книгами, фильмами и мультсериалами, в которых авторы сумели предвидеть будущее.
- 19:00 — «Картинки на полях: что рассказывают нам миниатюры со страниц средневековых рукописей?» — покажут миниатюры иллюминированных рукописей «Саксонского зерцала». Расскажут, что за символы скрыты на полях манускриптов и зачем картинки в серьезных текстах.
- 19:30 — «Homo economicus и другие. Кто есть кто в экономике»
- 20:00 — «Нижний Новгород: ландшафтная инфраструктура города» — оползни и подтопления исторически сопровождают трансформацию ландшафта Нижнего Новгорода. О том, как создавался город и какую роль играют природные процессы, расскажет Анна Кавалаглио.
Продолжительность каждой лекции 30 минут. Вход свободный, но необходима регистрация.
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