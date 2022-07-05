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Наука и образование

Книги с предсказанием будущего, средневековые рукописи: программа лектория в нижегородском Саду изобретателей

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Уже завтра, 6 июля, «Заповедные кварталы» погрузят нижегородцев в науку в атмосфере усадебных садов. Там проведут четыре короткие лекции от участников проекта Лаборатория Science HUB Парка науки ННГУ.

 

Программа:

  • 18:30 — «Где я это уже видел: научные предсказания в литературе и кино» — в лекции Виктории Большаковой познакомят с книгами, фильмами и мультсериалами, в которых авторы сумели предвидеть будущее.
  • 19:00 — «Картинки на полях: что рассказывают нам миниатюры со страниц средневековых рукописей?» — покажут миниатюры иллюминированных рукописей «Саксонского зерцала». Расскажут, что за символы скрыты на полях манускриптов и зачем картинки в серьезных текстах.
  • 19:30 — «Homo economicus и другие. Кто есть кто в экономике»
  • 20:00 — «Нижний Новгород: ландшафтная инфраструктура города» — оползни и подтопления исторически сопровождают трансформацию ландшафта Нижнего Новгорода. О том, как создавался город и какую роль играют природные процессы, расскажет Анна Кавалаглио.

Продолжительность каждой лекции 30 минут. Вход свободный, но необходима регистрация.



 

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