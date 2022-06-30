В сквере Свердлова пройдет интерактивный лекторий «SALUT! НАУКА»

В этот же день, можно узнать много нового о космосе, о международном космическом праве, космическом шторме, звездолетах, ядерной энергетике в космосе и кристаллах, которые выращивают на МКС.

Все это на космическом лектории «SALUT! НАУКА».







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