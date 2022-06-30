В сквере Свердлова пройдет интерактивный лекторий «SALUT! НАУКА»

Уже в эту субботу, 2 июля, в сквере Свердлова в рамках фестиваля «Столица закатов. Искра» пройдет «SALUT! НАУКА». Можно будет посетить планетарий под открытым небом, послушать сеты нижегородских диджеев, попробовать космо-коктейли и космо-еду в тюбиках. Публикуем программу в карточках!
В этот же день, можно узнать много нового о космосе, о международном космическом праве, космическом шторме, звездолетах, ядерной энергетике в космосе и кристаллах, которые выращивают на МКС.
Все это на космическом лектории «SALUT! НАУКА».
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