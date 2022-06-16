В парке «Швейцария» пройдет образовательный фестиваль «Учись в Нижнем»

Фестиваль высшего и профессионального образования «Учись в Нижнем» пройдет на главной площади парка «Швейцария» 19 июня. На площади откроется палаточный городок, в котором представят все университеты и ведущие профессиональные образовательные организации региона.
19 июня с 12:00 до 19:00 абитуриенты и их родители смогут пообщаться с представителями университетов, узнать о приемной кампании, образовательных программах и направлениях.
Кроме того, организаторы приготовили и развлечения: концерты, квизы и квесты. В шатре студенческих активностей и локации «Детский центр» откроются мастер-классы и научные лектории.
Присоединиться к фестивалю можно будет через онлайн-трансляцию.
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