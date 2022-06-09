Нижегородские химики создали метод очистки нефти с помощью энергии солнца

Нижегородские ученые-химики из ННГУ имени Лобачевского разработали новый метод очистки нефти. Для этого они используют полупроводник со структурой относительно редкого для поверхности Земли минерала, который преобразует энергию солнца в химическую. Результаты исследований опубликованы в научном журнале Processes.
Новый способ упрощает очистку нефти от серосодержащих соединений. Именно они вредят оборудованию нефтезаводов и снижают качество нефтепродуктов.
«В отличие от каталитического гидрообессеривания, которое проходит в очень жестких условиях, наш процесс идет при комнатной температуре и атмосферном давлении. Это значительно повышает энергоэффективность очистки от соединений серы», — отмечает сотрудник вуза Артем Белоусов.
Разработку можно использовать в лесохимической промышленности. За счет солнечной энергии процессы очистки будут более безопасными и экологичными.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: архив пресс-служб
Комментарии (0)