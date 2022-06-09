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Наука и образование

Нижегородские химики создали метод очистки нефти с помощью энергии солнца

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Нижегородские ученые-химики из ННГУ имени Лобачевского разработали новый метод очистки нефти. Для этого они используют полупроводник со структурой относительно редкого для поверхности Земли минерала, который преобразует энергию солнца в химическую. Результаты исследований опубликованы в научном журнале Processes.

 

Новый способ упрощает очистку нефти от серосодержащих соединений. Именно они вредят оборудованию нефтезаводов и снижают качество нефтепродуктов.

«В отличие от каталитического гидрообессеривания, которое проходит в очень жестких условиях, наш процесс идет при комнатной температуре и атмосферном давлении. Это значительно повышает энергоэффективность очистки от соединений серы», — отмечает сотрудник вуза Артем Белоусов.

Разработку можно использовать в лесохимической промышленности. За счет солнечной энергии процессы очистки будут более безопасными и экологичными.



 

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Фото: архив пресс-служб

 

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