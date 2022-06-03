Нижегородские проекты стали победителями премии CIPR Digital

CIPR Digital — независимая деловая премия в области цифровых технологи.

Первый проект — VRОБЖ. В рамка него школьники могут пройти обучение по предмету ОБЖ с использованием технологий виртуальной реальности.

Другое проект — система в области бережливых технологий Smarty.Novator. Ей пользуются руководители промышленных предприятий, органы государственной власти, руководители образовательных и других организаций.

«Поздравляю всех победителей премии! Очень рад, что в их числе — нижегородские проекты, которые в нашем регионе реализуются не первый год. Уверен, что нижегородские разработки стоят того, чтобы тиражировать их и на другие регионы», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Всего в финал вышли более 150 проектов. Награждение прошло 1 июня 2022 года.

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Фото: архив организаторов