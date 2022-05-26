Опубликованы правила приема в нижегородскую «Школу 800»

Стали известны правила приема в «Школу 800», которые будут действовать только на этот учебный год.
Так, зачисление детей в 5-8 классы будет идти на общих основаниях, но в профильные классы будет конкурсный отбор. Отмечается, что сроки приема заявлений будут опубликованы позднее, причем для того, чтобы отнести документы, нужно будет забронировать время.
«Мы так же, как и вы, ждем зданий от концессионера. Он должен их официально достроить, официально ввести в эксплуатацию и официально передать Нижегородской области. Только тогда мы сможем получить лицензию, без которой невозможно запустить образовательный процесс», — рассказывают представители «Школы 800».
Подробности можно узнать на сайте заведения.
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Фото: сайт «Школы 800»
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