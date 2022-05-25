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Наука и образование

Фестиваль ЦИПР Tech Week открыл регистрацию

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С 30 мая по 5 июня в Нижнем Новгороде пройдет конференция ЦИПР Tech Week. Участников ждет серия мотивационных и образовательных лекций от успешных представителей бизнеса.

Программа включает следующие тематические блоки:

  • Стартап повестка
  • Искусственный интеллект и большие данные
  • Информационная безопасность
  • Цифровой социум
  • Рынок мобильных приложений: прогнозы и тренды
  • Тренды цифровой трансформации индустрии
  • Партнерские сессии

30 мая пройдут сессии на темы машинного обучения, компьютерного зрения и голосового искусственного интеллекта. В контексте социального аспекта технологического развития участники обсудят soft и hard skills, развитие информационных трендов в условиях новых вызовов, законы будущего.

31 мая спикеры расскажут о применении искусственного интеллекта в различных сферах: медицине, преподавании иностранных языков, промышленном секторе. Также рассмотрят вопросы кибербезопасности в медицине и кибербезопасность отечественных решений. В блоке «Цифровой социум» участники смогут узнать, как начать свой путь в IT, какой потенциал для карьерного роста есть в технологичных компаниях.

4 июня в коворкинге СберGarage обсудят нейронные сети и искусственный интеллект как главный инструмент креативных индустрий, digital fashion, упаковка и продвижение новых продуктов (бренды 3.0), переход в метавселенную, развитие проектов в NFT, креативные индустрии.

Полная программа и регистрация на мероприятия по ссылке. Количество мест ограничено.



 

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Фото: архив пресс-служб

 

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