Фестиваль ЦИПР Tech Week открыл регистрацию

Программа включает следующие тематические блоки:

Стартап повестка

Искусственный интеллект и большие данные

Информационная безопасность

Цифровой социум

Рынок мобильных приложений: прогнозы и тренды

Тренды цифровой трансформации индустрии

Партнерские сессии

30 мая пройдут сессии на темы машинного обучения, компьютерного зрения и голосового искусственного интеллекта. В контексте социального аспекта технологического развития участники обсудят soft и hard skills, развитие информационных трендов в условиях новых вызовов, законы будущего.

31 мая спикеры расскажут о применении искусственного интеллекта в различных сферах: медицине, преподавании иностранных языков, промышленном секторе. Также рассмотрят вопросы кибербезопасности в медицине и кибербезопасность отечественных решений. В блоке «Цифровой социум» участники смогут узнать, как начать свой путь в IT, какой потенциал для карьерного роста есть в технологичных компаниях.

4 июня в коворкинге СберGarage обсудят нейронные сети и искусственный интеллект как главный инструмент креативных индустрий, digital fashion, упаковка и продвижение новых продуктов (бренды 3.0), переход в метавселенную, развитие проектов в NFT, креативные индустрии.

Полная программа и регистрация на мероприятия по ссылке. Количество мест ограничено.







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Фото: архив пресс-служб