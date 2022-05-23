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Наука и образование

Стало известно, когда планируют открыть корпус «Школы 800» в Верхних Печерах

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Готовность корпуса «Школы 800» в Верхних Печерах Нижнего Новгорода достигла 95%. Здание планируют ввести в эксплуатацию к 1 июля. Об этом сообщается на официальной странице проекта в социальных сетях.

 

«Все материалы, оснащение, мебель закуплены и находятся на складах концессионера. Ведутся и близятся к концу отделочные работы, начат монтаж оборудования, идет подготовка к сборке и расстановке мебели. Согласованы рабочие графики взаимодействия с контролирующими органами для оперативного получения соответствующих заключений», — говорится в сообщении.

Так, учебные корпуса начали строить по концессии в 2020 году. Сроки сдачи объектов неоднократно переносили.

 

 

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Фото: архив пресс-служб

 

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