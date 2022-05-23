Стало известно, когда планируют открыть корпус «Школы 800» в Верхних Печерах

Готовность корпуса «Школы 800» в Верхних Печерах Нижнего Новгорода достигла 95%. Здание планируют ввести в эксплуатацию к 1 июля. Об этом сообщается на официальной странице проекта в социальных сетях.
«Все материалы, оснащение, мебель закуплены и находятся на складах концессионера. Ведутся и близятся к концу отделочные работы, начат монтаж оборудования, идет подготовка к сборке и расстановке мебели. Согласованы рабочие графики взаимодействия с контролирующими органами для оперативного получения соответствующих заключений», — говорится в сообщении.
Так, учебные корпуса начали строить по концессии в 2020 году. Сроки сдачи объектов неоднократно переносили.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: архив пресс-служб
Комментарии (0)