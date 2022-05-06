Нижегородские ученые создали новый метод лечения метастазов рака

«Платформой» для доставки радиоактивных частиц стал карбонат кальция. Он помогает лекарству накапливаться в опухоли, минимально повреждая здоровые ткани.

«Исследователи провели эксперименты на мышах с метастазами рака легких. Лабораторные животные внутривенно получали дозы радиопрепарата. Однократная радионуклидная терапия подавила развитие опухолей и уменьшила размеры метастазов, при этом удалось избежать поражения здоровых органов и тканей», — сообщили в пресс-службе ННГУ.

Ученые использовали микронные частицы, которые избирательно накапливаются в легких только за счет своего размера. Так, после внутривенного введения микрочастицы оставались там в течение 10-15 суток.

По мнению авторов разработки, такое лечение сделает успешным комбинированное лечение пациентов с метастазами рака, в случаях, когда лучевая терапия и хирургическое вмешательство не приносят эффекта.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.

Фото: pexels