Студия образовательных проектов #такможно расскажет про этичный маркетинг

29 апреля студия образовательных проектов #такможно проведет алкопаблик-ток про этичный маркетинг. Эксперты расскажут, как в реальном времени меняется tone of voice брендов, об этических нормах в рекламе и восприятии информации.
В Штаб-квартире The Village соберутся спикеры, которые работают в агентствах напрямую с представителями брендов и придумывают решения в новой реальности.
Будет полезно всем, кто занимается маркетингом, или продвигает свои проекты и продукты.
Спикеры:
- Артем Мещеряков — креативный директор агентств narrators и E-Promo group
- Дарья Бозакина — основательница SMM-агентства DashDash
- Евгения Гусарова — основательница агентства для этичных бизнесов Emil Walsh
Стоимость билетов: 400 рублей, парный — 700. Для покупки билетов переходите по ссылке.
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Фото: архив организаторов
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