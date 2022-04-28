Студия образовательных проектов #такможно расскажет про этичный маркетинг

В Штаб-квартире The Village соберутся спикеры, которые работают в агентствах напрямую с представителями брендов и придумывают решения в новой реальности.

Будет полезно всем, кто занимается маркетингом, или продвигает свои проекты и продукты.

Спикеры:

Артем Мещеряков — креативный директор агентств narrators и E-Promo group

Дарья Бозакина — основательница SMM-агентства DashDash

Евгения Гусарова — основательница агентства для этичных бизнесов Emil Walsh

Стоимость билетов: 400 рублей, парный — 700. Для покупки билетов переходите по ссылке.

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Фото: архив организаторов