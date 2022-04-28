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Наука и образование

Студия образовательных проектов #такможно расскажет про этичный маркетинг

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29 апреля студия образовательных проектов #такможно проведет алкопаблик-ток про этичный маркетинг. Эксперты расскажут, как в реальном времени меняется tone of voice брендов, об этических нормах в рекламе и восприятии информации.

 

В Штаб-квартире The Village соберутся спикеры, которые работают в агентствах напрямую с представителями брендов и придумывают решения в новой реальности.

Будет полезно всем, кто занимается маркетингом, или продвигает свои проекты и продукты.

Спикеры:

  • Артем Мещеряков — креативный директор агентств narrators и E-Promo group
  • Дарья Бозакина — основательница SMM-агентства DashDash
  • Евгения Гусарова — основательница агентства для этичных бизнесов Emil Walsh

Стоимость билетов: 400 рублей, парный — 700. Для покупки билетов переходите по ссылке.

 

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Фото: архив организаторов

 

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