В Парке науки ННГУ расскажут, когда роботы победят людей

Что умеют роботы сейчас и чему их можно научить в будущем? Какие задачи мы можем им поручить? Способны ли роботы создавать произведения искусства? Правда ли, что роботы никогда не смогут быть похожими на людей? Лекторы — Николай Борисов и Евгений Масланов — обсудят эти вопросы с гостями лектория.

Николай Борисов — тренер студенческой команды Университета Лобачевского по спортивному программированию, доцент Института информационных технологий, математики и механики ННГУ, кандидат технических наук.

Евгений Масланов — кандидат философских наук, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории ННГУ «Наука, технологии, общество», научный сотрудник института философии РАН.