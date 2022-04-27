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Наука и образование

В Парке науки ННГУ расскажут, когда роботы победят людей

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27 апреля в Парке науки ННГУ пройдет лекция «Когда роботы победят людей?». Лекторы рассмотрят заявленную тему с двух точек зрения: IT и философии. Участники узнают, что думают философы о роботах, а роботы о философах.

 

Что умеют роботы сейчас и чему их можно научить в будущем? Какие задачи мы можем им поручить? Способны ли роботы создавать произведения искусства? Правда ли, что роботы никогда не смогут быть похожими на людей? Лекторы — Николай Борисов и Евгений Масланов — обсудят эти вопросы с гостями лектория.

Николай Борисов — тренер студенческой команды Университета Лобачевского по спортивному программированию, доцент Института информационных технологий, математики и механики ННГУ, кандидат технических наук.

Евгений Масланов — кандидат философских наук, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории ННГУ «Наука, технологии, общество», научный сотрудник института философии РАН.

27 апреля

Время: 18:30

Место: Парк науки ННГУ (Ульянова, 10Б)

 

 

Вход свободный. Необходима регистрация.

 

 

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Фото: pexels

 

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