В Парке науки ННГУ расскажут, когда роботы победят людей

27 апреля в Парке науки ННГУ пройдет лекция «Когда роботы победят людей?». Лекторы рассмотрят заявленную тему с двух точек зрения: IT и философии. Участники узнают, что думают философы о роботах, а роботы о философах.
Что умеют роботы сейчас и чему их можно научить в будущем? Какие задачи мы можем им поручить? Способны ли роботы создавать произведения искусства? Правда ли, что роботы никогда не смогут быть похожими на людей? Лекторы — Николай Борисов и Евгений Масланов — обсудят эти вопросы с гостями лектория.
Николай Борисов — тренер студенческой команды Университета Лобачевского по спортивному программированию, доцент Института информационных технологий, математики и механики ННГУ, кандидат технических наук.
Евгений Масланов — кандидат философских наук, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории ННГУ «Наука, технологии, общество», научный сотрудник института философии РАН.
27 апреля
Время: 18:30
Место: Парк науки ННГУ (Ульянова, 10Б)
Вход свободный. Необходима регистрация.
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