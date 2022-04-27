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Наука и образование

Стало известно, когда в Нижнем Новгороде пройдет битва молодых ученых Science Slam

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Битва молодых ученых — Science Slam — пройдет в Нижнем Новгороде 24 мая. Для всех желающих узнать, чем занимается современная наука, молодые нижегородские ученые расскажут в формате научного слэма.

 

Молодые ученые расскажут о главных научных идеях современности и собственных научных исследованиях. У каждого слэмера есть 10 минут, чтобы рассказать о криминалистике, медицине, радиофизике, психофизиологии, кристаллографии и философии. Посетители смогут задать свои вопросы и аплодисментами определить лучшего.

Участников ждут в «Рекорде» 24 мая. Начало в 18:30, сбор гостей с 18:00. Зарегистрироваться можно по ссылке.


 

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