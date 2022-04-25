В Нижнем появилось изобретение, сканирующее непрозрачные предметы

Ученые уже подали заявку для получения патента на свое изобретение.

«Освоение нового волнового диапазона — это фактически технологический прорыв, серьезная альтернатива радиоволнам и рентгеновскому излучению. Генерация, детектирование и обработка терагерцовых сигналов — задачи крайне нетривиальные, и в этой области ННГУ является одним из мировых лидеров», — сообщил проректор по научной работе ННГУ Михаил Иванченко.

Подобное излучение можно использовать:

для неразрушающего исследования материалов

сканирования в аэропортах

для развития технологий мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения





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Фото: ННГУ им. Н. И. Лобачевского