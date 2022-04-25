В Нижнем появилось изобретение, сканирующее непрозрачные предметы

Ученые ННГУ имени Лобачевского Михаил Бакунов и Александр Шугуров завершили разработку нового детектора терагерцового излучения. На его основе они разрабатывают метод терагерцовой интроскопии, который позволит анализировать состав и контролировать качество лекарственных препаратов.
Ученые уже подали заявку для получения патента на свое изобретение.
«Освоение нового волнового диапазона — это фактически технологический прорыв, серьезная альтернатива радиоволнам и рентгеновскому излучению. Генерация, детектирование и обработка терагерцовых сигналов — задачи крайне нетривиальные, и в этой области ННГУ является одним из мировых лидеров», — сообщил проректор по научной работе ННГУ Михаил Иванченко.
Подобное излучение можно использовать:
- для неразрушающего исследования материалов
- сканирования в аэропортах
- для развития технологий мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения
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Фото: ННГУ им. Н. И. Лобачевского
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