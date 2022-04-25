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Наука и образование

В Нижнем появилось изобретение, сканирующее непрозрачные предметы

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Ученые ННГУ имени Лобачевского Михаил Бакунов и Александр Шугуров завершили разработку нового детектора терагерцового излучения. На его основе они разрабатывают метод терагерцовой интроскопии, который позволит анализировать состав и контролировать качество лекарственных препаратов.

 

Ученые уже подали заявку для получения патента на свое изобретение.

«Освоение нового волнового диапазона — это фактически технологический прорыв, серьезная альтернатива радиоволнам и рентгеновскому излучению. Генерация, детектирование и обработка терагерцовых сигналов — задачи крайне нетривиальные, и в этой области ННГУ является одним из мировых лидеров», — сообщил проректор по научной работе ННГУ Михаил Иванченко.

Подобное излучение можно использовать:

  • для неразрушающего исследования материалов
  • сканирования в аэропортах
  • для развития технологий мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения


 

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Фото: ННГУ им. Н. И. Лобачевского

 

 

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