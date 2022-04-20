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Наука и образование

В нижегородской Вышке пройдет День иностранных языков

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23 апреля в Вышке пройдет День иностранных языков «Вышка ИЯ». Приглашают всех желающих изучать иностранные языки в корпус на Костина, 2б. Старт в 11:00.

 

В программе мероприятия:

  • лекции
  • выступления ведущих экспертов в области межкультурной коммуникации, преподавателей-практиков и носителей иностранного языка

Для школьников и учителей подготовлена отдельная программа:

  • практика английского, немецкого, французского и китайского языков;
  • мастер-классы в области методики преподавания иностранных языков;
  • погружение в китайскую культуру с носителем языка;
  • бесплатное экспресс-тестирование на определение уровня владения английским языком от Центра языковой и методической подготовки.

Регистрация здесь.


 

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