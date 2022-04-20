В нижегородской Вышке пройдет День иностранных языков

23 апреля в Вышке пройдет День иностранных языков «Вышка ИЯ». Приглашают всех желающих изучать иностранные языки в корпус на Костина, 2б. Старт в 11:00.
В программе мероприятия:
- лекции
- выступления ведущих экспертов в области межкультурной коммуникации, преподавателей-практиков и носителей иностранного языка
Для школьников и учителей подготовлена отдельная программа:
- практика английского, немецкого, французского и китайского языков;
- мастер-классы в области методики преподавания иностранных языков;
- погружение в китайскую культуру с носителем языка;
- бесплатное экспресс-тестирование на определение уровня владения английским языком от Центра языковой и методической подготовки.
Регистрация здесь.
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