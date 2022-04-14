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Наука и образование

Парк Науки ННГУ открывает новую образовательную программу для молодых ученых

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«Лаборатория Science HUB» — это новый проект Парка науки «Лобачевский LAB» для молодых ученых, развивающий навыки публичных выступлений и налаживающий горизонтальные связи.

 

Участники смогут научиться ораторскому мастерству, искусству презентации, режиссуре публичного выступления. А также попробуют свои силы на практике, выступив на одной из городских площадок с лекцией.

Прием заявок открыт до 29 апреля. Необходимо заполнить анкету. Занятия пройдут в мае и июне 2022 года в онлайн и офлайн форматах.

Лучший участник получит возможность выступить на Всероссийском Science Slam.



 

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Фото: pexels

 

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