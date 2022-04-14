Парк Науки ННГУ открывает новую образовательную программу для молодых ученых

Участники смогут научиться ораторскому мастерству, искусству презентации, режиссуре публичного выступления. А также попробуют свои силы на практике, выступив на одной из городских площадок с лекцией.

Прием заявок открыт до 29 апреля. Необходимо заполнить анкету. Занятия пройдут в мае и июне 2022 года в онлайн и офлайн форматах.

Лучший участник получит возможность выступить на Всероссийском Science Slam.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.

Фото: pexels