Парк Науки ННГУ открывает новую образовательную программу для молодых ученых

«Лаборатория Science HUB» — это новый проект Парка науки «Лобачевский LAB» для молодых ученых, развивающий навыки публичных выступлений и налаживающий горизонтальные связи.
Участники смогут научиться ораторскому мастерству, искусству презентации, режиссуре публичного выступления. А также попробуют свои силы на практике, выступив на одной из городских площадок с лекцией.
Прием заявок открыт до 29 апреля. Необходимо заполнить анкету. Занятия пройдут в мае и июне 2022 года в онлайн и офлайн форматах.
Лучший участник получит возможность выступить на Всероссийском Science Slam.
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Фото: pexels
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