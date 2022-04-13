В Парке науки ННГУ пройдет лекция о связи языка и мозга

19 апреля в Парке науки ННГУ пройдет лекция «Язык и мозг. Как лингвисты помогают нейрохирургам удалять опухоли».
Эксперты расскажут, как помочь пациентам с речевым дефицитом; зачем будить пациентов прямо во время операции на мозге и как лингвисты помогают хирургам определять границы опухоли.
О хирургических аспектах операций с пробуждением расскажет нейрохирург, доктор медицинских наук — Игорь Медяник, а о лингвистическом сопровождении таких операций – профессор, научный руководитель Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Наталья Гронская.
19 апреля
Время: 18:30
Место: Парк науки ННГУ (улица Ульянова, 10Б)
Необходима регистрация.
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