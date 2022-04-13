В Парке науки ННГУ пройдет лекция о связи языка и мозга

Эксперты расскажут, как помочь пациентам с речевым дефицитом; зачем будить пациентов прямо во время операции на мозге и как лингвисты помогают хирургам определять границы опухоли.

О хирургических аспектах операций с пробуждением расскажет нейрохирург, доктор медицинских наук — Игорь Медяник, а о лингвистическом сопровождении таких операций – профессор, научный руководитель Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Наталья Гронская.