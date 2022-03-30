Ученые из Нижнего Новгорода и Италии разработали первые иммунологические часы

Разработка команды нижегородских и итальянских ученых поможет точнее определять разницу между календарным и биологическим возрастом человека. Новая модель часов чувствительнее к изменениям иммунной системы при патологии, чем существующая модель эпигенетических часов.

«У здоровых людей наша модель дала оценку возраста, близкую к календарному. У пациентов с хронической почечной недостаточностью иммунная система оказалась на 20 лет старше биологического возраста человека, что говорит о серьезной перестройке процессов в организме», — сообщил один из авторов исследования.

По словам одного из ведущих геронтологов мира Клаудио Франчески, иммунологические часы могут быть использованы:

в исследовании заболеваний, связанных с иммунной системой

стать мощным инструментом ранней диагностики развития патологий

в персонализированной превентивной медицине.





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Фото: пресс-служба ННГУ