Ученые из Нижнего Новгорода и Италии разработали первые иммунологические часы

Ученые Университета Лобачевского и Болонского университета разработали первые иммунологические часы, которые позволяют оценить возраст иммунитета и определить ускоренное старение организма по 38 маркерам воспаления.
Разработка команды нижегородских и итальянских ученых поможет точнее определять разницу между календарным и биологическим возрастом человека. Новая модель часов чувствительнее к изменениям иммунной системы при патологии, чем существующая модель эпигенетических часов.
«У здоровых людей наша модель дала оценку возраста, близкую к календарному. У пациентов с хронической почечной недостаточностью иммунная система оказалась на 20 лет старше биологического возраста человека, что говорит о серьезной перестройке процессов в организме», — сообщил один из авторов исследования.
По словам одного из ведущих геронтологов мира Клаудио Франчески, иммунологические часы могут быть использованы:
- в исследовании заболеваний, связанных с иммунной системой
- стать мощным инструментом ранней диагностики развития патологий
- в персонализированной превентивной медицине.
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Фото: пресс-служба ННГУ
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