В Нижнем Новгороде откроется международная научная конференция «Горьковские чтения — 2022»

28 марта в столице Приволжья откроется международная научная конференция «Горьковские чтения — 2022» под названием «Максим Горький. Парадигмы философских и художественных поисков XX — XXI вв.»
В этом году на конференцию отправлено 82 доклада от ведущих ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани и других городов России. Также в онлайн-формате примут участие специалисты из Белоруссии, Германии, Хорватии, Чехии, Италии и Сербии.
На конференции будут обсудят проблемы, связанные с исследованием эволюции философской и художественной парадигм изучения личности и творчества Максима Горького, пересмотром сложившихся в отечественной и зарубежной науке подходов к изучению его роли в мировой культуре.
28 марта в 16:00 откроется выставочный проект «Время драмы», посвященного 120-летию с момента создания Горьким пьесы «На дне», в залах Музея-квартиры Горького на Семашко, 19.
29 марта (с 10:00 до 14:00) будут работать секции конференции в музее Горького, имени Ленина, ННГУ имени Лобачевского.
Подробная программа мероприятия опубликована на сайте.
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Фото: Нижний800
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