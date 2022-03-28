В Нижнем Новгороде пройдет битва молодых ученых Science Slam

Международный проект популяризации науки пройдет в мае 2022 года. Молодые ученые расскажут о главных научных идеях современности и собственных научных исследованиях. У каждого слэмера есть 10 минут, чтобы рассказать о криминалистике, медицине, радиофизике, психофизиологии, кристаллографии и философии. Посетители смогут задать свои вопросы и аплодисментами определить лучшего.

Что необходимо для участия?

наличие собственного исследования/научной работы,

желание прокачаться в публичных выступлениях (каждый участник проходит подготовку)

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Фото: сообщество Science Slam Нижний Новгород