Самый быстрый в мире вертикальный ионозонд создали нижегородские ученые

Ученые из Нижнего Новгорода создали уникальный инструмент для диагностики быстрых процессов в ионосфере. Прибор способен регистрировать ионограммы, следы отраженных от ионосферы радиосигналов, менее чем за секунду.

«Мы использовали все современные достижения в области цифровой обработки радиосигналов и создали автономный комплект оборудования, который можно расположить в нужной точке, развернуть антенну и начать принимать данные», — отметил куратор проекта Алексей Шиндин.

Прибор, созданный нижегородцами, дешевле и более функционален зарубежных аналогов.

Ученые использовали общедоступные комплектующие, что позволяет в будущем создать сеть пунктов диагностики ионосферы и уменьшить затраты на производство подобных ионозондов. Кроме того, исследовательская группа разработала программное обеспечение, позволяющее транслировать ионограммы в реальном времени с высоким пространственным разрешением.





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Фото: сайт ННГУ имени Лобачевского