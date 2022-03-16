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Наука и образование

Самый быстрый в мире вертикальный ионозонд создали нижегородские ученые

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Ученые ННГУ имени Лобачевского создали самый быстрый в мире вертикальный ионозонд для изучения процессов в ионосфере. Подобных устройств, работающих непрерывно и с такой скоростью, в мире пока нет.

 

Ученые из Нижнего Новгорода создали уникальный инструмент для диагностики быстрых процессов в ионосфере. Прибор способен регистрировать ионограммы, следы отраженных от ионосферы радиосигналов, менее чем за секунду.

«Мы использовали все современные достижения в области цифровой обработки радиосигналов и создали автономный комплект оборудования, который можно расположить в нужной точке, развернуть антенну и начать принимать данные», — отметил куратор проекта Алексей Шиндин.

Прибор, созданный нижегородцами, дешевле и более функционален зарубежных аналогов.

Ученые использовали общедоступные комплектующие, что позволяет в будущем создать сеть пунктов диагностики ионосферы и уменьшить затраты на производство подобных ионозондов. Кроме того, исследовательская группа разработала программное обеспечение, позволяющее транслировать ионограммы в реальном времени с высоким пространственным разрешением.


 

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Фото: сайт ННГУ имени Лобачевского

 

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