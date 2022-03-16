Акция «Тотальный диктант»: регистрацию на площадки в Нижнем Новгороде откроют 30 марта

С 16 марта в столице Приволжья для всех любителей русского языка стартуют подготовительные курсы. Занятия будут проходить на разных площадках, расписание можно посмотреть на сайте организаторов.

Регистрация на площадки «Тотального диктанта» стартует 30 марта.

Автором текста в этом году станет — Марина Степнова, автор романов «Женщины Лазаря», «Безбожный переулок», «Сад» и «Хирург».





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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»