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Акция «Тотальный диктант»: регистрацию на площадки в Нижнем Новгороде откроют 30 марта

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9 апреля в Нижнем Новгороде пройдет «Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция, в ходе которой любой желающий может проверить и повысить свой уровень знания русского языка.

 

С 16 марта в столице Приволжья для всех любителей русского языка стартуют подготовительные курсы. Занятия будут проходить на разных площадках, расписание можно посмотреть на сайте организаторов.

Регистрация на площадки «Тотального диктанта» стартует 30 марта.

Автором текста в этом году станет — Марина Степнова, автор романов «Женщины Лазаря», «Безбожный переулок», «Сад» и «Хирург».


 

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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»

 

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