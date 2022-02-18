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Наука и образование

В Парке науки ННГУ расскажут о фазовом пространстве в философии

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24 февраля, в Парке науки ННГУ пройдет лекция «Фазовое пространство, как образ в науке и в философии» в рамках цикла «Академик Андронов и его время».

 

Организаторы уверены, даже если гости лекции — не физики, математики или философы, они смогут разобраться в теме после объяснений Евгения Стрелкова.

Фазовые пространства, позволяющие предвидеть возникновение периодических или стохастических колебаний, оценить их устойчивость, оказались очень удобными для физиков, химиков, биологов и инженеров. Уже в XXI веке понятия появляются и активно обсуждаются в философии.

Евгений Стрелков — популяризатор истории науки, нижегородский художник и музейный проектировщик.

24 февраля

Время: 18:30

Место: Парк науки ННГУ (улица Ульянова, 10Б).

 

Необходима регистрация. Вход на мероприятие с сертификатом о вакцинации или «Мультипассом».

 

 

 

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