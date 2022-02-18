В Парке науки ННГУ расскажут о фазовом пространстве в философии

Организаторы уверены, даже если гости лекции — не физики, математики или философы, они смогут разобраться в теме после объяснений Евгения Стрелкова.

Фазовые пространства, позволяющие предвидеть возникновение периодических или стохастических колебаний, оценить их устойчивость, оказались очень удобными для физиков, химиков, биологов и инженеров. Уже в XXI веке понятия появляются и активно обсуждаются в философии.

Евгений Стрелков — популяризатор истории науки, нижегородский художник и музейный проектировщик.