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Наука и образование

В сентябре 2022 года планируется открытие «Школы 800»

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Министр образования Нижегородской области сообщила о продолжении работы над объектом.

Тема открытия «Школы 800» была поднята нижегородцами в Instagram губернатора региона Глеба Никитина. Горожане указали на то, что открытие всех корпусов нового учреждения планировалось к началу 2021 учебного года.

На комментарий ответила Министр образования Нижегородской области Ольга Петрова: «Мы работаем над открытием всех корпусов школы в сентябре! Все просто и очень сложно одновременно».

По информации на декабрь 2021, строительство корпусов «Школы 800» должно завершиться до апреля 2022 года. Однако, на данный момент, готовность объектов комплекса в разных районах города варьируется от 50 до 70%.

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