В сентябре 2022 года планируется открытие «Школы 800»

Тема открытия «Школы 800» была поднята нижегородцами в Instagram губернатора региона Глеба Никитина. Горожане указали на то, что открытие всех корпусов нового учреждения планировалось к началу 2021 учебного года.



На комментарий ответила Министр образования Нижегородской области Ольга Петрова: «Мы работаем над открытием всех корпусов школы в сентябре! Все просто и очень сложно одновременно».



По информации на декабрь 2021, строительство корпусов «Школы 800» должно завершиться до апреля 2022 года. Однако, на данный момент, готовность объектов комплекса в разных районах города варьируется от 50 до 70%.