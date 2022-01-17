В НГХМ открылась обновленная выставка древнерусского искусства

Какой была средневековая нижегородская иконопись неизвестно. До 17 века на этой территории не было собственной епископской кафедры, что практически исключало возможность появления в городе художественного центра.

Во второй половине 17 века в Нижнем Новгороде началось активное развитие городского иконописного центра. Так, в нижегородской иконописи сложилась редкая техника письма лаками, склонность к орнаментальности и своя колористическая гамма – сочетание охры, красного и зеленого.

Сейчас в обновленной экспозиции НГХМ гости горожане смогут увидеть 72 иконы, предметы прикладной церковной утвари, вклады именитых нижегородцев в храмы и монастыри и плащаницы Строгановских мастерских.

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Фото: Instagram НГХМ