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Наука и образование

В НГХМ открылась обновленная выставка древнерусского искусства

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В 3 корпусе Нижегородского кремля открылась обновленная экспозиция древнерусского искусства. На выставке можно увидеть 72(!) иконы, церковную утварь, уникальные плащаницы Строгановских мастерских и многое другое.

 

Какой была средневековая нижегородская иконопись неизвестно. До 17 века на этой территории не было собственной епископской кафедры, что практически исключало возможность появления в городе художественного центра.

Во второй половине 17 века в Нижнем Новгороде началось активное развитие городского иконописного центра. Так, в нижегородской иконописи сложилась редкая техника письма лаками, склонность к орнаментальности и своя колористическая гамма – сочетание охры, красного и зеленого.

Сейчас в обновленной экспозиции НГХМ гости горожане смогут увидеть 72 иконы, предметы прикладной церковной утвари, вклады именитых нижегородцев в храмы и монастыри и плащаницы Строгановских мастерских.

 

 

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Фото: Instagram НГХМ

 

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