В НГХМ открылась обновленная выставка древнерусского искусства

В 3 корпусе Нижегородского кремля открылась обновленная экспозиция древнерусского искусства. На выставке можно увидеть 72(!) иконы, церковную утварь, уникальные плащаницы Строгановских мастерских и многое другое.
Какой была средневековая нижегородская иконопись неизвестно. До 17 века на этой территории не было собственной епископской кафедры, что практически исключало возможность появления в городе художественного центра.
Во второй половине 17 века в Нижнем Новгороде началось активное развитие городского иконописного центра. Так, в нижегородской иконописи сложилась редкая техника письма лаками, склонность к орнаментальности и своя колористическая гамма – сочетание охры, красного и зеленого.
Сейчас в обновленной экспозиции НГХМ гости горожане смогут увидеть 72 иконы, предметы прикладной церковной утвари, вклады именитых нижегородцев в храмы и монастыри и плащаницы Строгановских мастерских.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: Instagram НГХМ
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.