Нижегородских школьников (бесплатно) научат языкам программирования

Дети могут выбрать и записаться на один из 24 курсов и изучать: Python, C#, Java, PHP, C++ и JavaScript. Курсы станут дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике.

«Обучение начинается в этом году и завершается в мае следующего года. Все программы — от ведущих российских вузов, они проходят экспертизу Университета 2035. Времени на то, чтобы записаться на курсы, осталось не так много», — рассказала министр образования Ольга Петрова.

Чтобы принять участие в проекте, школьник выбирает курс на сайте, затем проходит тестирование, вместе с родителем заполняет анкету и заключает договор с образовательной организацией. Запись на обучение будет открыта до 30 декабря 2021 года.

В 2021 году обучиться языкам программирования на бесплатных курсах смогут школьники из Белгородской, Калужской, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Пензенской, Тульской областей и Республик Башкортостан, Татарстан и Саха (Якутия).

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