Нижегородских школьников (бесплатно) научат языкам программирования

В Нижегородской области откроют курсы по программированию. Дети от 14 лет смогут пройти бесплатные курсы в лучших образовательных организациях России — «Алгоритмика», университет «Иннополис», «1С-Образование» и другие. Рассказываем, когда откроется запись.
Дети могут выбрать и записаться на один из 24 курсов и изучать: Python, C#, Java, PHP, C++ и JavaScript. Курсы станут дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике.
«Обучение начинается в этом году и завершается в мае следующего года. Все программы — от ведущих российских вузов, они проходят экспертизу Университета 2035. Времени на то, чтобы записаться на курсы, осталось не так много», — рассказала министр образования Ольга Петрова.
Чтобы принять участие в проекте, школьник выбирает курс на сайте, затем проходит тестирование, вместе с родителем заполняет анкету и заключает договор с образовательной организацией. Запись на обучение будет открыта до 30 декабря 2021 года.
В 2021 году обучиться языкам программирования на бесплатных курсах смогут школьники из Белгородской, Калужской, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Пензенской, Тульской областей и Республик Башкортостан, Татарстан и Саха (Якутия).
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