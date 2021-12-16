Архитектурному факультету ННГАСУ – 55

Помните русскую пословицу «Не место красит человека, а человек – место»?



Пообщавшись с профессионалами своего дела, людьми, объединенными вот уже 55 лет общими специальностью, факультетом и университетом, готовы заверить: такой принцип может быть зеркален. О том, как место повлияло на жизни многих людей, люди – на жизнь одного места и человек – на человека, рассуждаем вместе с известными выпускниками разных лет: ведущими преподавателями ННГАСУ и архитекторами Нижнего Новгорода.



Почему вы решили поступать на архитектурный?