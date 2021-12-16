Архитектурному факультету ННГАСУ – 55

Факультет архитектуры ННГАСУ в этом году отмечает юбилей: ровно 55 лет назад, в 1966 году, был сформирован первый набор по данной специальности. Именно выпускники этого факультета формируют образ города, который мы любим, их творческое мышление определяет, каким будет Нижний через пять – десять – двадцать лет. Мы поговорили с представителями выпусков факультета архитектуры и дизайна ННГАСУ разных лет – от 1961-го до 2021-го – о профессии, годах учебы и том, как alma mater сформировала их эстетику и стиль.
Помните русскую пословицу «Не место красит человека, а человек – место»?
Пообщавшись с профессионалами своего дела, людьми, объединенными вот уже 55 лет общими специальностью, факультетом и университетом, готовы заверить: такой принцип может быть зеркален. О том, как место повлияло на жизни многих людей, люди – на жизнь одного места и человек – на человека, рассуждаем вместе с известными выпускниками разных лет: ведущими преподавателями ННГАСУ и архитекторами Нижнего Новгорода.
Почему вы решили поступать на архитектурный?
Гельфонд Анна Лазаревна
заведующая кафедрой архитектурного проектирования, главный архитектор Архитектурной мастерской ННГАСУ, доктор архитектуры, профессор, академик РААСН, заслуженный работник культуры РФ, выпускница специальности Архитектура (ГИСИ, 1978 год)
То, что это должен был быть вуз, связанный с изобразительным искусством или, точнее, с искусствоведением, я знала точно. Собиралась поступать в Москву, но потом решила, что интереснее практическая, прикладная работа. «Живая» профессия. А самая живая – это архитектура! Решила остаться в Горьком. Поступила на архитектуру в ГИСИ и ни разу не пожалела.
Гоголева Наталья Аркадьевна
профессор, кандидат архитектуры, доцент кафедры истории архитектуры и основ архитектурного проектирования ННГАСУ, член союза дизайнеров РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, выпускница специальности Архитектура (ГИСИ, 1961 год)
Изначально собиралась поступать на биолога, но уже во время окончания школы случайно узнала, что впервые открывается архитектурный факультет, и почему-то вопрос о биологии тут же отпал. Ни художественной школы, ни тем более художественного училища за плечами у меня не было, поэтому, когда пришла поступать на подготовительные курсы, а в то время их вел Святослав Леонидович Агафонов, я даже не знала, с чего начинать. Я старалась как могла, наблюдая при этом за тем, как рисуют другие ребята. Показала, что получилось, Святославу Леонидовичу, и он, видимо, какие-то зачатки во мне разглядел, разрешил ходить на курсы. Вот так решилась моя судьба.
Рымаренко Ирина Геннадьевна
Доцент кафедры истории архитектуры и основ архитектурного проектирования, член Союза архитекторов РФ, автор более 20 научных публикаций по проблемам архитектуры и шести учебно-методических пособий, проектировщик жилых и общественных зданий, почетный работник высшего профессионального образования, выпускница специальности Архитектура (ГИСИ,1961 год)
Когда я заканчивала школу, не было еще архитектурного факультета, и я поступала на ПГС (промышленное и гражданское строительство), хотя у меня в семье нет ни одного строителя. В середине обучения узнала, что открывается архитектурный, начала ходить на подготовительные курсы – у нас их вела Вера Ивановна Аверина – занималась с большим энтузиазмом, никогда ничего не пропускала и старалась изо всех сил. Сдала лишь творческие экзамены, так как предметы ПГС мне зачли, и стала студенткой уже архитектурного факультета.
Дехтяр Александр Борисович
главный архитектор НПО «Архстрой», профессор кафедры архитектурного проектирования ННГАСУ, советник РААСН, член союза архитекторов РФ, выпускник специальности Архитектура (ГИСИ, 1975 год)
Я вырос в семье автомобильных конструкторов – представителей инженерной элиты Горьковского автозавода. В родительской компании ходила профессиональная шутка: «Дифа – двигатель, Боря – трансмиссия. Вам еще Сашеньку в кузовщики определить – и полный автомобиль получится!». Имелась в виду конструкторская специализация мамы и папы. Так что амплуа дизайнера предполагалось с детства. Потом была физико-математическая школа, успехи на олимпиадах, которые несколько поколебали намерения, но открывшийся в 1966 году архитектурный факультет и мой интерес к архитектуре в целом все поставили на свои места. Время показало: это был счастливый выбор.
Горшунов Станислав
Архитектор и дизайнер интерьеров, основатель архитектурного бюро «ГОРА», выпускник специальности Дизайн (ННГАСУ, 2006 год)
Я из небольшого города Павлово. Там учился в художественной школе, и ближайшим городом для продолжения творческой деятельности был Нижний Новгород. Приехал, посмотрел, что есть архитектурный факультет, и выбрал именно его. Не пожалел. У меня пытливый ум. Мне всегда хотелось находить и разгадывать ребусы и загадки. Не понимая тогда всей важности профессии архитектора, я с юношеским задором шагнул в поиски тайн архитектуры.
Даня Пирогов
Архитектор [bureau Plombir], художник, аспирант ННГАСУ, выпускник направления подготовки Архитектура (ННГАСУ, 2021 год)
Меня с детства волновало само по себе пространство, его закономерности. Объекты в пространстве. Как возникает проект? По каким сценариям живет город? Был пустырь, и вдруг появилось нечто. Почему оно именно такое? Как это случилось?
Расскажите о том, что вам дал ННГАСУ, каково было там учиться?
Гельфонд Анна Лазаревна
У нас была прекрасная группа 016, которая подарила нам настоящую дружбу на всю жизнь. Учиться было интересно и весело. Я была отличницей, и у меня была установка на проектную практику. В 1978 году я сделала реальный диплом на тему «Реконструкция стадиона «Динамо» в г. Горьком», руководитель – профессор Юрий Николаевич Бубнов, консультант – Александр Евгеньевич Харитонов. По дипломному проекту состоялся очень позитивный, даже хвалебный, Градостроительный совет под руководством главного архитектора города Вадима Васильевича Воронкова. В решении совета было записано: «Привлечь автора дипломного проекта к реальной работе над проектом реконструкции стадиона «Динамо». Так что в «Горьковгражданпроект» я пришла с реальными наработками.
Гоголева Наталья Аркадьевна
Обучение было достаточно сложным, особенно на первых курсах, потому что архитектурный факультет решили открыть в вузе, где всю жизнь выпускали только инженеров-строителей. Программу взяли из МАРХИ, но работать с нами должны были преподаватели, которые готовили строителей, поэтому наш первый набор и называли «подопытные кролики». В нас закладывали программу и архитектурную, и строительную. Не все могли сразу осознать и принять такой поток знаний, поэтому до конца дошли лишь 48 человек из 60, отсев был серьезный
Рымаренко Ирина Геннадьевна
У нас собрался очень дружный коллектив, с которым мы до сих пор поддерживаем связь и организовываем встречи каждые пять лет.
Наша специальность была интересна не только нам. На нас все смотрели с широко открытыми глазами, даже преподаватели.
Отношение к учебе у нас было очень серьезное и из-за конкурса, и из-за того, что мы первые…
Дехтяр Александр Борисович
ННГАСУ дал мне возможность преподавать любимое ремесло, а ГИСИ имени В. П. Чкалова прежде всего научил самообразованию и жизни в коллективе. За архитекторами водилась репутация творческой братии, богемы. Если кто-то думает, что из этого следует некоторая непринужденность, «легкость бытия», то ошибается. Репутация творческой профессии подразумевает необходимость соответствия и, в конечном счете, ответственность. А вольный стиль, свобода в выборе гардероба, изобретательный досуг – это лишь форма проявления творческой сущности. Во всяком случае, я так считал уже тогда.
Горшунов Станислав
ННГАСУ развил меня как личность, приоткрыл дверь в профессию.
Также это самый романтичный период жизни для меня. Я уехал из родительского гнезда, стал жить в общежитии, совершенно свободный.
Даня Пирогов
Университет – это в первую очередь люди. Люди, которые дают знания, которые готовы помочь, готовы услышать, выслушать и подсказать.
Во время обучения мне сильно не хватало общения с другими студентами на профессиональные темы вне учебы. Поэтому на 4-м курсе я и еще несколько ребят организовали arh.kvartirnik: проект, направленный на формирование молодого архитектурного комьюнити. Мы существуем до сих пор, нам кажется очень важным, чтобы архитекторы со студенчества погружались в профессиональную среду не только в рамках обучения.
Как за эти годы изменился архитектурный ландшафт города?
Гельфонд Анна Лазаревна
Мне кажется, он меняется достаточно органично. Возникают новые объекты, исторические реставрируются или приспосабливаются под новые функции, идет эволюционный процесс насыщения среды.
Гоголева Наталья Аркадьевна
Очень сильно изменился. Где-то в лучшую сторону, где-то в худшую – по-разному. Очень многое менялось в архитектуре Нижнего Новгорода благодаря Харитонову Александру Евгеньевичу: его характеру, его знаниям, его вкусу, новаторскому подходу. Но, к сожалению, его давно нет с нами, и не все в городе так, как хочется. Далеко не всегда прислушиваются к мнению архитекторов.
Рымаренко Ирина Геннадьевна
За время нашей работы практически ничего не менялось, мы были очень и очень зажаты рамками строительных норм, но в какой-то момент нарушил это все Александр Евгеньевич Харитонов, который бился тогда с нашей администрацией. Он пробивал отношение к индивидуальному проектированию любого здания, и, в принципе, ему удалось. Но у нас не было таких возможностей, которые сейчас есть у архитекторов. Все было абсолютно по-другому.
Дехтяр Александр Борисович
Видимо, я должен начать так: «За последние сорок пять лет…». Город меняется непрерывно, и именно в его изменчивости, на мой взгляд, и содержится сущность живого города. Тема необъятная, но если ограничиться «большим центром», то город подрос по высоте, разнообразился по стилистическому диапазону, сформировал или преобразовал несколько важных планировочных узлов. Тем самым город продолжил вести себя так, как это непрестанно делал и раньше. Конечно, это не может происходить без издержек – без них не обходилось и прежде. Но, как это ни парадоксально, многие из них стали неотъемлемыми чертами его самобытного лица.
Горшунов Станислав
За мой небольшой, но и немалый период работы город непрестанно менялся. Как-то на последних курсах я заснял видео, как еду на машине по одной из исторических улиц Нижнего Новгорода. И недавно его пересмотрел. За 15 лет ушли и уходят деревянные кварталы; значительно повысив свою плотность и высотные характеристики, приходят новые здания. Значительно улучшилась среда, как и по всей стране в целом. При этом есть ощущение, что дух Нижнего Новгорода сохраняется, а это для меня очень важно.
Даня Пирогов
Можно смело сказать, что за последние годы сильно улучшилось качество среды в городе. Это связано как с федеральными и региональными программами, так и с деятельностью конкретных личностей и организаций.
Также в городе стали больше себя проявлять молодые архитекторы и оставлять свой след в городских изменениях. Это радует.
Назовите несколько имен нижегородских архитекторов, за чьей работой интересно и стоит наблюдать
Гельфонд Анна Лазаревна
Традиционно НПО «Архстрой», мастерская Пестова и Попова, более молодые коллеги А. Ю. Мурунов, М. В. Горев, С. В. Горшунов, С. С. Попов, Е. О. Рыбин…
Гоголева Наталья Аркадьевна
Так как я из первого выпуска, я учила практически всех архитекторов города, исключая лишь то время, когда я проходила обучение в Москве в аспирантуре, и последние пять лет, когда я преподаю у дизайнеров. Например, Гельфонд Анна Лазаревна, Дуцев Виктор Михайлович, Дуцев Михаил Викторович, Шумилкин Сергей Михайлович, Шумилкин Александр Сергеевич, Шумилкин Михаил Сергеевич, Дехтяр Александр Борисович. И перечислять можно многих. Я горжусь теми ребятами, которые превзошли своего учителя и пошли дальше, это радует. Приходит осознание: что-то ты сделала в жизни так, как надо.
Рымаренко Ирина Геннадьевна
Дехтяр А. Б., Пестов Е. Н., К. Пернаткин, С. Туманин, но всех и не перечислить.
В основном сейчас у руля уже молодое поколение, наши студенты.
Дехтяр Александр Борисович
Из приблизительно моего поколения – Пестов, Никишин, Быков, Волков, Тарасов, до недавнего времени – Степовой. Из более молодого поколения – Горшунов, Мурунов, Чакрыгин, Горев, Рюрикова, Егор Рыбин. Разумеется, я называю «фронтменов», за которыми стоят авторские коллективы. Конечно, это только мой шорт-лист. На самом деле, следить за работой всех коллег интересно и, кстати, полезно
Горшунов Станислав
Стараюсь следить за всем, что происходит в городе. Не стану называть конкретных имен, чтобы не обидеть тех, кто не уместится в список, но слежу и за опытным поколением, и за более молодыми коллегами.
Даня Пирогов
Скорее, следует назвать не имена, а архитектурные бюро и институты, которые мне кажутся особенно интересными: «Гора», [MISH] studio, а также ИРГСНО. Не могу не упомянуть bureau Plombir, в котором я работаю архитектором. Приходя каждый день в студию, мы делаем очень интересные вещи.
Какой из ваших проектов лучше всего описывает вас как архитектора?
Гельфонд Анна Лазаревна
Гостиница «Октябрьская» – первый реализованный объект, над которым я работала в авторском коллективе со старшими товарищами архитекторами А. Е. Харитоновым, В. А. Коваленко и конструкторами Н. Ю. Лепорской и Г. Н. Кутузовым, 1987 г.
Ансамбль благоустройства площади Народного Единства – принципиально новая площадь в историческом центре города, возникновению которой предшествовало создание памятника К. Минину и Д. Пожарскому, скульптор З. К. Церетели, архитекторы А. Гельфонд, Ю. Карцев, М. Дуцев, 2004 г.
Проекты формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в частности, концепция благоустройства ул. Заводской в г. Семенове, разработанная в 2019 году в Архитектурной мастерской ННГАСУ под моим руководством.
Рымаренко Ирина Геннадьевна
Кукольный театр. Правда, центральную часть, входную группу со стороны художественных промыслов, делал Георгий Пантелеевич Малков. Нас тогда трое было соавторов.
Дехтяр Александр Борисович
Без сомнения, здание «Центра Международной Торговли» на Варварке. Это случай совпадения намерения инвестора, замысла авторского коллектива и качественной, адекватной реализации. Архитектура, в силу значительной стоимости, множества привходящих факторов и участников – не лучший способ для самовыражения. Тем не менее современный подход ближе всего моему внутреннему представлению об архитектуре, и именно поэтому здание ЦМТ стоит в ряду наших построек особняком. Хотя я считаю, что признаком профессионализма является умение качественно работать в различных стилистических и градостроительных обстоятельствах. Потому мне также дороги и дом на площади Свободы, и здание у Водного института, и торговый центр «Италлюкс» на Большой Покровке, и только что завершенный жилой комплекс «Шаляпин» рядом с Дворянским собранием.
Горшунов Станислав
Во все проекты вкладываешь столько всего личного, что сложно однозначно ответить. Они как дети, поэтому как можно про какой-то сказать, что он большая часть тебя? В один – одно, в другой – другое, но каждый олицетворяет меня как архитектора.
Даня Пирогов
Это тот проект, которым занимаюсь прямо сейчас в рамках работы в бюро. В нем сконцентрированы основные ценности, которые хотелось бы транслировать через архитектуру. К сожалению, я не могу рассказывать подробности до его завершения
Каким вы хотите видеть Нижний Новгород с точки зрения архитектуры?
Гельфонд Анна Лазаревна
Я считаю, главное – это целостное восприятие историко-архитектурной среды города. На такое органичное соединение старого и нового, природного и антропогенного, «возвышенного и земного» и должен быть направлен творческий поиск архитектора. Особенно нижегородского, потому что именно в прекрасном Нижнем Новгороде наиболее полно раскрывается взаимосвязь всех составляющих архитектурной среды.
Гоголева Наталья Аркадьевна
Город должен быть чистым и аккуратным. И сейчас, к 800-летию Нижнего Новгорода, началось движение по улучшению и благоустройству.
Но главное, хочется, чтобы сохранилось историческое лицо города. Хочется, чтобы сюда приезжали люди и видели его. Ведь нет таких больше! Каждый город индивидуален, безусловно, но такой, как наш, именно «царственно поставленный», с таким кремлем – уникален. Хочется, чтобы сохранялась историческая застройка, потому что современная лицо города особо не делает. Хочется сохранить специфику города, систему улиц, систему опорных интересных исторических зданий и не забивать все высотками, которые давят исторические здания своей массой, своим размером и просто уничтожают их.
Дехтяр Александр Борисович
Прежде всего живым, разнообразным и, конечно, благоустроенным. То, что удалось сделать в преддверии 800-летия, по-моему, наглядно показало, как важно иметь комфортную, ухоженную городскую среду.
Горшунов Станислав
Почему-то все хотят уйти от провинциальности, а мне кажется, в ней заключается особая черта города, его самобытность, его дух, который хочется сохранить в новых реновациях улиц. Чтобы не только многоэтажки отстраивали из каких-то современных европейских решений, а еще старались сохранить нижегородскую айдентику.
Даня Пирогов
В первую очередь менее хаотичным. Более безопасным. Как ни странно, это тоже архитектурная задача.
Что бы вы сказали тем, кто только собирается поступать на архитектурный?
Гельфонд Анна Лазаревна
Поступайте! И вы убедитесь, что архитектура – лучшая в мире профессия, самая яркая, молодая и ответственная, единственная, которая «соединяет все со всем»!
Гоголева Наталья Аркадьевна
Учиться очень трудно, поэтому надо идти на эту специальность только тем, кто очень хочет, иначе это не имеет смысла. Если у вас есть четкое желание быть архитектором, надо учебе отдавать себя полностью, чтобы быть конкурентоспособным, потому что за 55 лет выпущено очень много архитекторов. И для того, чтобы составить им конкуренцию, нужно отдавать все свое время и не делать «лишь бы как», а все изо всех сил и по максимуму. Если в вас есть это желание, то, пожалуйста, вперед на архитектуру! Если человек живет делом, если это у него в крови, тогда из него будет толк.
Рымаренко Ирина Геннадьевна
При желании получить эту специальность и работать в дальнейшем по ней в обязательном порядке нужно как минимум два-три года заниматься рисунком, композицией и черчением .
Нужно быть заинтересованным и стараться изучать как можно больше по специальности.
Дехтяр Александр Борисович
Потенциал архитектора состоит, главным образом, из двух составляющих: способностей, данных ему от родителей, и умения эффективно ими распорядиться при решении реальных задач. Что касается первого компонента, важно, самому и с помощью педагогов и коллег, выявить, осознать и развить в себе данный вам от природы дар. Вторая часть заключена в навыках пользоваться инструментом, имеющимся в вашем распоряжении. Вместе это и есть профессионализм. Я не говорю здесь о морально-этических аспектах, поскольку они относятся не к ремеслу, а к человеку, независимо от его рода занятий.
Горшунов Станислав
Будет нелегко, но интересно!
Даня Пирогов
Подумайте, и не раз, хотите ли вы на самом деле стать архитектором.
Архитектор – это образ жизни. Архитектура не заканчивается после рабочего дня или после занятий в университете. Многие поступающие предполагают, что это «нечто про рисование и про черчение». Это самое частое и самое главное заблуждение. Архитектура – это не чертежи. Это городские процессы, создание сценариев жизни, формирование образа мысли будущего пользователя пространств. Архитектор – это не чертежник, не художник и не строитель. Это агент городских изменений.
Текст: Анастасия Андреянова
Фото: Архив героев
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