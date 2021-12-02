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Наука и образование

В Парке науки ННГУ расскажут, как полюбить атомную энергетику

Сегодня, 2 декабря, в Парке науки ННГУ пройдет лекция «Как перестать волноваться и полюбить атомную энергетику». Расскажут о том, как устроены урановые реакторы и насколько безопасны атомные электростанции.

 

В Парке науки ННГУ пройдет лекторий — «Как перестать волноваться и полюбить атомную энергетику».

Лектор — Михаил Фаддеев – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры кристаллографии и экспериментальной физики физического факультета Университета Лобачевского.

Он расскажет о том, как внутриядерная энергия преобразуется в тепловую и электрическую, как устроены урановые реакторы и какие перспективы нам дает использование атомной энергии.

2 декабря

Время: 18:30

Место: Парк науки ННГУ (улица Ульянова, 10Б).

 

 

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Фото: pexels

 

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