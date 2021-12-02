В Парке науки ННГУ расскажут, как полюбить атомную энергетику

В Парке науки ННГУ пройдет лекторий — «Как перестать волноваться и полюбить атомную энергетику».

Лектор — Михаил Фаддеев – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры кристаллографии и экспериментальной физики физического факультета Университета Лобачевского.

Он расскажет о том, как внутриядерная энергия преобразуется в тепловую и электрическую, как устроены урановые реакторы и какие перспективы нам дает использование атомной энергии.