В Парке науки ННГУ расскажут, как полюбить атомную энергетику

Сегодня, 2 декабря, в Парке науки ННГУ пройдет лекция «Как перестать волноваться и полюбить атомную энергетику». Расскажут о том, как устроены урановые реакторы и насколько безопасны атомные электростанции.
В Парке науки ННГУ пройдет лекторий — «Как перестать волноваться и полюбить атомную энергетику».
Лектор — Михаил Фаддеев – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры кристаллографии и экспериментальной физики физического факультета Университета Лобачевского.
Он расскажет о том, как внутриядерная энергия преобразуется в тепловую и электрическую, как устроены урановые реакторы и какие перспективы нам дает использование атомной энергии.
2 декабря
Время: 18:30
Место: Парк науки ННГУ (улица Ульянова, 10Б).
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