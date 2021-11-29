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Эксперты Trendsite проведут вебинар для дизайнеров и владельцев брендов. Нижегородцы смогут познакомиться с мировыми экспертами

Сегодня, в 14:30, на онлайн-платформе Zoom эксперты от профессиональной платформы модных прогнозов Trendsite проведут вебинар по ритейл-трендам. У нижегородских дизайнеров будет возможность услышать мировых экспертов.

 

Эксперты от Trendsite расскажут:

  • Пита Мириам — ведущий мировой эксперт в прогнозировании тенденций консультировала Google, Levi’s — расскажет, как адаптировать свои площади под запросы современного покупателя
  • Дорота Чернушевич — обновляет и создает новые дизайн-концепций магазинов и Саманта Д’Лейси — эксперт по брендингу и разработке стратегий продвижения. Они обсудят текущую ситуацию в дизайне ритейл-пространств

Включения на английском языке сопровождаться синхронным переводом. Мероприятие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

 

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Фото: pexels

 

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