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Наука и образование

В ИЦАЭ пройдет граффити-джем. Художники создадут работы на огромных мольбертах в режиме реального времени

27 ноября в ИЦАЭ Нижний Новгород пройдет граффити-джем. Художники из Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода создадут работы на огромных мольбертах 200*250 в режиме реального времени на глазах у аудитории.

 

27 ноября

 

Место: улица Семашко ул.7Б

 

Программа мероприятия:

Граффити-джем:

12:00 — 16:00 сквер ИЦАЭ

Мастер-класс по граффити в зале ИЦАЭ:

16:00 — 17:00 скетч баттл (Ротонда)

17:00 — 17:45 тэг баттл (Ротонда)

Зал ИЦАЭ встреча спидкуберов:

13:00- 16:00 — мастер-классы и баттлы

Атомный live 18:00 — 22:00:

  • EXEI live (Москва)
  • KAPCHIZ live (Нижний Новгород)
  • Andrey Topchy Dj set (Нижний Новгород)
  • Suhanov Sax live (Нижний Новгород)

 

 

 

 

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