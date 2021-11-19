В ИЦАЭ пройдет граффити-джем. Художники создадут работы на огромных мольбертах в режиме реального времени

27 ноября в ИЦАЭ Нижний Новгород пройдет граффити-джем. Художники из Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода создадут работы на огромных мольбертах 200*250 в режиме реального времени на глазах у аудитории.
27 ноября
Место: улица Семашко ул.7Б
Программа мероприятия:
Граффити-джем:
12:00 — 16:00 сквер ИЦАЭ
Мастер-класс по граффити в зале ИЦАЭ:
16:00 — 17:00 скетч баттл (Ротонда)
17:00 — 17:45 тэг баттл (Ротонда)
Зал ИЦАЭ встреча спидкуберов:
13:00- 16:00 — мастер-классы и баттлы
Атомный live 18:00 — 22:00:
- EXEI live (Москва)
- KAPCHIZ live (Нижний Новгород)
- Andrey Topchy Dj set (Нижний Новгород)
- Suhanov Sax live (Нижний Новгород)
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