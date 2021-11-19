«Заповедные кварталы» запускают школу «Транслятор». Каждый может попробовать в себя в роли актера, экскурсовода или психолога

Проект «Заповедные кварталы» запускает зимнюю событийную программу и ищет единомышленников. С 19 ноября стартует набор участников в школу «Транслятор». Обучение в школе — это возможность погрузится в контекст квартала, попробовать себя в новой роли — актера, экскурсовода, психолога или ведущего иммерсивных программ.
Этим летом в квартале церкви Трех Святителей проходила масштабная программа — концерты, фестивали, лаборатории и экскурсии. Команда проекта подготовила новую зимнюю событийную программу, которая стартует уже в декабре этого года.
Проект ищет людей, которые готовы стать частью команды «Заповедных кварталов».
«Если вы хотите погрузится в контекст исторического квартала, открыть в себе актера, экскурсовода, психолога, попробовать себя в новой профессии: ведущего иммерсивных программ и стать частью нашей команды, тогда добро пожаловать в Школу “Транслятор”», — рассказывает команда.
Старт обучающей программы — 19 ноября; участие – бесплатное.
Участников ждут театральные и медитативные тренинги, встречи с историками, исследователями и жителями квартала, лекции по истории и мастер-классы от экскурсоводов. Для того, чтобы стать участником школы, необходимо заполнить анкету и пройти собеседование в Zoom.
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Фото: https://landfestnn.ru/
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