«Росатом» откроет академию Сахарова в бывшей фабрике «Маяк»

«Маяк» станет площадкой для проведения лекций, мастер-классов и мероприятий с использованием передовых технологий и интерактивных зон. Кроме того, местом развития культурно-образовательных проектов, в том числе затрагивающих атомную отрасль.

«У нас обновлен и вновь открыт музей Сахарова — как раз в этом году, когда мы отмечаем 100-летие со дня рождения академика и 800-летие города. И вот теперь имя Сахарова будет носить академия «Маяк». Это по-настоящему уникальный проект», — отметил Глеб Никитин.

По словам гендиректора корпоративной академии «Росатома», в стенах бывшей швейной фабрики смогут обучаться не только специалисты «Росатома», но и представители других сфер промышленности — студенты и сотрудники действующих предприятий.

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