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Наука и образование

В Парке науки ННГУ расскажут про искусственный интеллект

12 ноября в Парке науки ННГУ пройдет двойной лекторий про искусственный интеллект. Расскажут, что отличает мышление человека от интеллекта компьютера и как применить искусственный разум в обыденной жизни.

 

Лекция Владимира Чувильдеева «Мышление человека и «мышление» машины»

  • лектор расскажет, то отличает мышление человека от интеллекта компьютера и чему никогда не сможет научиться машина;

Лекция Анны Петровичевой «Искусственный интеллект сегодня»

  • директор Xperience.AI расскажет — что такое искусственный интеллект? Чему он может научиться? Какие проблемы можно решить с его помощью сегодня, и как применить его в нашей обыденной жизни уже завтра?

12 ноября

Время: 18:30

Место: улица Ульянова, 10Б

 

Необходима регистрация. Вход на мероприятие только с сертификатом о вакцинации/иммунизации или «Мультипассом».

 

 

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Фото: pexels

 

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