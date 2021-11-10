В Парке науки ННГУ расскажут про искусственный интеллект

12 ноября в Парке науки ННГУ пройдет двойной лекторий про искусственный интеллект. Расскажут, что отличает мышление человека от интеллекта компьютера и как применить искусственный разум в обыденной жизни.
Лекция Владимира Чувильдеева «Мышление человека и «мышление» машины»
- лектор расскажет, то отличает мышление человека от интеллекта компьютера и чему никогда не сможет научиться машина;
Лекция Анны Петровичевой «Искусственный интеллект сегодня»
- директор Xperience.AI расскажет — что такое искусственный интеллект? Чему он может научиться? Какие проблемы можно решить с его помощью сегодня, и как применить его в нашей обыденной жизни уже завтра?
12 ноября
Время: 18:30
Место: улица Ульянова, 10Б
Необходима регистрация. Вход на мероприятие только с сертификатом о вакцинации/иммунизации или «Мультипассом».
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