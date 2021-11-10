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Наука и образование

В «Рекорде» пройдет битва молодых ученых Science Slam

Битва молодых ученых — Science Slam — пройдет в обновленном «Рекорде». У каждого участника будет только 10 минут, чтобы рассказать о криминалистике, медицине, радиофизике, психофизиологии, кристаллографии и философии. Посетители смогут задать свои вопросы и аплодисментами определить лучшего.

 

автор фото — Дима Четыре

Откроет Science Slam новая видео-инсталляция Nebula, в которой исследуется тема туманностей в открытом космосе. Ее сопроводит сет электронной музыки от DJ NAZIN.

Молодые нижегородские ученые расскажут о своих исследованиях и новейших научных достижениях за 10(!) минут. Гости узнают об открытиях в области химии, биологии, криминалистики, медицины и инженерии — все смогут задать свои вопросы.

Лучших участников выберут аплодисментами зрители в зале и зрители онлайн-трансляции.

18 ноября

Время: 18:00 — 20:00

Место: улица Пискунова, 11/7

 

Вход бесплатный, но необходима регистрация. На мероприятие проверят сертификат о вакцинации/иммунизации или «Мультипасс».

 

 

 

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