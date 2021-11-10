В «Рекорде» пройдет битва молодых ученых Science Slam

Откроет Science Slam новая видео-инсталляция Nebula, в которой исследуется тема туманностей в открытом космосе. Ее сопроводит сет электронной музыки от DJ NAZIN.

Молодые нижегородские ученые расскажут о своих исследованиях и новейших научных достижениях за 10(!) минут. Гости узнают об открытиях в области химии, биологии, криминалистики, медицины и инженерии — все смогут задать свои вопросы.

Лучших участников выберут аплодисментами зрители в зале и зрители онлайн-трансляции.