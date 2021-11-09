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Наука и образование

Стало известно, какие нижегородские вузы продолжат обучение в режиме онлайн

Многие высшие учебные заведения столицы Приволжья продолжат обучение студентов в дистанционном формате. Об этом сообщает правительство региона в Instagram.

 

Вузы определили формат обучения после окончания «нерабочих дней» в Нижнем Новгороде.

Так, ННГУ имени Лобачевского и НГТУ имени Алексеева продолжат обучение в оффлайн-формате. Занятия, требующие присутствия в вузе, будут заменены другими формами обучения или перенесены.

С 8 ноября в Приволжском исследовательском медицинском университете учебный процесс будет проводиться в смешанном формате.

«Лекции — онлайн, занятия — в очной форме», — говорится в официальной группе вуза.

Аналогичный формат обучения принят в Мининском университете. Лекционные занятия будут проводить — дистанционно, а лабораторные работы, требующие присутствия, — в очном формате. Отмечается, что вуз предложил студентам, которые не могут учиться очно, составить индивидуальный график обучения.

 

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Фото: pexels

 

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