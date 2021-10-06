Чемпионат мира по программированию выиграла студенческая команда ННГУ

В Москве завершился финал международного чемпионата мира по программированию среди студенческих команд (ICPC). Сборная ННГУ стала абсолютным чемпионом среди 119 команд со всего мира: от Массачусетского технологического института и Гарварда до МГУ и СпбГУ.
В финале чемпионата ICPC-2021 командам предстояло решить, как можно больше задач из 15 возможных за пять часов. Для каждой задачи нужно было придумать быстрый алгоритм и запрограммировать его. Каждая допущенная ошибка — штрафной балл. По итогам финального раунда только команда ННГУ решила максимальное количество задач – 12.
«Нашей команде противостояли сильнейшие университеты мира: Массачусетский технологический институт (MIT), Кембридж, Гарвард, Стэнфорд, а также ведущие российские университеты», — отмечает руководитель команды ННГУ и доцент ИИТММ Николай Борисов.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.