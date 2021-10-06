Чемпионат мира по программированию выиграла студенческая команда ННГУ

В финале чемпионата ICPC-2021 командам предстояло решить, как можно больше задач из 15 возможных за пять часов. Для каждой задачи нужно было придумать быстрый алгоритм и запрограммировать его. Каждая допущенная ошибка — штрафной балл. По итогам финального раунда только команда ННГУ решила максимальное количество задач – 12.

«Нашей команде противостояли сильнейшие университеты мира: Массачусетский технологический институт (MIT), Кембридж, Гарвард, Стэнфорд, а также ведущие российские университеты», — отмечает руководитель команды ННГУ и доцент ИИТММ Николай Борисов.

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