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Наука и образование

Парк науки ННГУ запускает семейный фестиваль «Простые вопросы большой науки»

9 октября с 12:00 до 20:00 команда Парка науки ННГУ соберет на одной площадке образовательные и научные центры Нижнего Новгорода. В течение одного дня ученые и популяризаторы науки ответят на «простые» вопросы.

 

Программа фестиваля:

С 12:00 — 15:00

  • Мастерские — несколько площадок, где можно будет узнать, что такое дактилоскопия, научиться исследовать деревья и узнать чуть больше о ракетостроении. Кроме того, гости проведут химические эксперименты, поиграют в научные игры и совершат экскурсию на атомную станцию с помощью VR-очков

С 15:00 — 17:00

  • Мини-лекции — расскажут про мифы о еде глазами химика, народные праздники с исторической точки зрения и поднимут тему буллинга

18:00

  • Большая лекция — «Русский язык: «простые» вопросы и неожиданные ответы». Лекция главного редактора портала «Грамота.ру» Владимира Пахомова

19:30

  • Кинопоказ — фильм «Робот, я люблю тебя» (в рамках Фестиваля актуального научного кино)

 

Полная программа фестиваля и регистрация на активности здесь.

 

 

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