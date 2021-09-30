Парк науки ННГУ запускает семейный фестиваль «Простые вопросы большой науки»

9 октября с 12:00 до 20:00 команда Парка науки ННГУ соберет на одной площадке образовательные и научные центры Нижнего Новгорода. В течение одного дня ученые и популяризаторы науки ответят на «простые» вопросы.
Программа фестиваля:
С 12:00 — 15:00
- Мастерские — несколько площадок, где можно будет узнать, что такое дактилоскопия, научиться исследовать деревья и узнать чуть больше о ракетостроении. Кроме того, гости проведут химические эксперименты, поиграют в научные игры и совершат экскурсию на атомную станцию с помощью VR-очков
С 15:00 — 17:00
- Мини-лекции — расскажут про мифы о еде глазами химика, народные праздники с исторической точки зрения и поднимут тему буллинга
18:00
- Большая лекция — «Русский язык: «простые» вопросы и неожиданные ответы». Лекция главного редактора портала «Грамота.ру» Владимира Пахомова
19:30
- Кинопоказ — фильм «Робот, я люблю тебя» (в рамках Фестиваля актуального научного кино)
Полная программа фестиваля и регистрация на активности здесь.
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