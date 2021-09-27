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Наука и образование

В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль наук, искусств и технологий «Фенист»

С 27 сентября по 4 октября на площадках города пройдет фестиваль наук, искусств и технологий — «Фенист». В программе: лекции от ведущих ученых и популяризаторов науки, кинофестиваль «Фанк», дискуссии с экспертами и наблюдения за звездами.

 

С 27 сентября по 4 октября гостей ждут онлайн и офлайн лекции от ведущих российских ученых и популяризаторов науки, астрономические наблюдения за звездами и планетами с сотрудниками Нижегородского планетария, показы научно-популярного кино с обсуждениями.

Кроме того, «Фенист» присоединяется к фестивалю кино «ФАНК». В программе запланированы показы научно-популярных фильмов, которые после просмотра можно обсудить с экспертом.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

 

 

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