В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль наук, искусств и технологий «Фенист»

С 27 сентября по 4 октября гостей ждут онлайн и офлайн лекции от ведущих российских ученых и популяризаторов науки, астрономические наблюдения за звездами и планетами с сотрудниками Нижегородского планетария, показы научно-популярного кино с обсуждениями.

Кроме того, «Фенист» присоединяется к фестивалю кино «ФАНК». В программе запланированы показы научно-популярных фильмов, которые после просмотра можно обсудить с экспертом.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

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