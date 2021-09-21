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Наука и образование

Нижегородской «училке» Татьяне Гартман будет вынесен «Модный приговор»

Номинант премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Татьяна Гартман отправится на «Модный приговор» на Первом канале. О своем участии она сообщила подписчикам в Instagram.

 

Татьяна известна тем, что разбирает ошибки в речи звезд шоу-бизнеса, знаменитых телеведущих, политиков, спортсменов и блогеров. Она также дает небольшие онлайн уроки русского языка. У нее уже более 60 тысяч подписчиков в Instagram и YouTube, а в TikTok около 12 тысяч.

Знаменитый блогер из Нижнего Новгорода не в первый раз становится героиней телевизионной программы. Ранее она появлялась в программах «Сегодня вечером», «Вечерний Ургант», Comedy club и «Док-ток».

«Ну что, рассказываю, на какую передачу на Первом канале я еду в этот раз?», – опубликовала в сторис Татьяна.

Подписчики высказали много разных вариантов от «Поля чудес» до «Давай поженимся», однако правильным ответом оказалось шоу «Модный приговор».

 

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Фото: Ксения Баздерова

 

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