Сегодня прошла пресс-конференция от «НН.Собака.ru» об итогах приемной кампании в Нижегородских вузах

Участники пресс-конференции — ведущие эксперты в области образования Нижегородской области — обсудили особенности приемной кампании и сделали прогнозы о востребованности специалистов в следующем учебном году.

Кроме того, представители вузов рассказали о том, какие специальности пользуются наибольшей популярностью, вырос ли спрос на платное обучение и куда пойти за вторым высшим.

Также, поговорили о двойном дипломе, иностранных студентах и сотрудничестве нижегородских учебных заведений и мировых корпораций.

Приглашенные эксперты:

Ольга Петрова — министр образования, науки и молодежной политики НО

— министр образования, науки и молодежной политики НО Елена Загайнова — ректор ННГУ имени Лобачевского

— ректор ННГУ имени Лобачевского Анна Бляхман — директор НИУ ВШЭ-Нижний Новгород

— директор НИУ ВШЭ-Нижний Новгород Евгений Ивашкин — проректор по образовательной деятельности НГТУ имени Алексеева

Модератором выступил — Алексей Беляев — министр культуры в Молодежном правительстве НО.







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Фото: pexels