Сегодня прошла пресс-конференция от «НН.Собака.ru» об итогах приемной кампании в Нижегородских вузах

Сегодня, 17 сентября, на площадке ИЦАЭ прошел круглый стол от «НН.Собака.ru» об итогах приемной кампании в вузах Нижнего Новгорода. Эксперты обсудили — отмену «второй волны», новые правила зачисления и популярные направления.
Участники пресс-конференции — ведущие эксперты в области образования Нижегородской области — обсудили особенности приемной кампании и сделали прогнозы о востребованности специалистов в следующем учебном году.
Кроме того, представители вузов рассказали о том, какие специальности пользуются наибольшей популярностью, вырос ли спрос на платное обучение и куда пойти за вторым высшим.
Также, поговорили о двойном дипломе, иностранных студентах и сотрудничестве нижегородских учебных заведений и мировых корпораций.
Приглашенные эксперты:
- Ольга Петрова — министр образования, науки и молодежной политики НО
- Елена Загайнова — ректор ННГУ имени Лобачевского
- Анна Бляхман — директор НИУ ВШЭ-Нижний Новгород
- Евгений Ивашкин — проректор по образовательной деятельности НГТУ имени Алексеева
Модератором выступил — Алексей Беляев — министр культуры в Молодежном правительстве НО.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: pexels
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.