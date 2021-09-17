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Сегодня прошла пресс-конференция от «НН.Собака.ru» об итогах приемной кампании в Нижегородских вузах

Сегодня, 17 сентября, на площадке ИЦАЭ прошел круглый стол от «НН.Собака.ru» об итогах приемной кампании в вузах Нижнего Новгорода. Эксперты обсудили — отмену «второй волны», новые правила зачисления и популярные направления.

 

Участники пресс-конференции — ведущие эксперты в области образования Нижегородской области — обсудили особенности приемной кампании и сделали прогнозы о востребованности специалистов в следующем учебном году.

Кроме того, представители вузов рассказали о том, какие специальности пользуются наибольшей популярностью, вырос ли спрос на платное обучение и куда пойти за вторым высшим.

Также, поговорили о двойном дипломе, иностранных студентах и сотрудничестве нижегородских учебных заведений и мировых корпораций.

Приглашенные эксперты:

  • Ольга Петрова — министр образования, науки и молодежной политики НО
  • Елена Загайнова — ректор ННГУ имени Лобачевского
  • Анна Бляхман — директор НИУ ВШЭ-Нижний Новгород
  • Евгений Ивашкин — проректор по образовательной деятельности НГТУ имени Алексеева

Модератором выступил — Алексей Беляев — министр культуры в Молодежном правительстве НО.



 

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Фото: pexels

 

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