Ожог глаз и лица: как дети из Нижегородской кадетской школы начали учебный год

По словам учеников, учитель забыл выключить кварцевую лампу в кабинете, из-за чего дети целый день находились под воздействием излучения. Это негативно сказалось на их общем самочувствии, а у некоторых появились ожоги лица и глаз.

Кварцевая лампа излучает ультрафиолет и обогащает воздух озоном, поэтому после ее работы нужно обязательно проветривать помещение. Если излучение достаточно долго действует на организм, можно получить серьезные ожоги, а в худшем случае вовсе потерять зрение.

После учебного дня 19 детей обратились в больницу с жалобами на боль в глазах.

«Обращения первые были сегодня с утра с воспалением глаз, 12 человек обратились в 32-ю поликлинику, 4 — в 18-ю и 3 — по месту жительства. На данный момент из 19 обратившихся 16 находятся на обеде. Я их лично осмотрел, у одной девочки есть покраснение глаз. В лечебном учреждении им была оказана необходимая медицинская помощь, глаза промыты, чувствуют себя прекрасно и готовы приступить к занятиям», — рассказал Андрей Тимченко – исполняющий обязанности директора кадетской школы.

Проверяющие должны установить причины и обстоятельства случившегося, а также выявить виновных в произошедшем лиц. К следствию присоединилась областная прокуратура, которая примет необходимые меры, если для того будет основание.

«По данному факту проводится служебное расследование школой под контролем Министерства по установлению причин, условий, обстоятельств, лиц, виновных в произошедшем. По результатам будет дана оценка случившемуся и приняты управленческие решения в отношении виновных. Детям оказывается необходимая медицинская помощь», — пояснили в региональном министерстве образования.

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Фото: сообщество «Регион-52 | Нижний Новгород» «ВКонтакте»