В школах Нижнего Новгорода отменят обязательное изучение второго иностранного языка

Второй иностранный язык был введен в школьную программу в 2010 году.По словам Ольги Петровой, в этом году школьники будут изучать второй язык только в соответствии с желанием родителей.

Так, в учебном году (2021-2022) предмет сохранится в школьной программе, но будет возведен в ранг необязательного. Вестись он будет только в том случае, если этого захотят обучающиеся и родители, и, при наличии в учреждении соответствующих условий.







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Фото: pexels