В школах Нижнего Новгорода отменят обязательное изучение второго иностранного языка

В 2022 году нижегородские школы смогут отказаться от изучения второго иностранного языка. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежной политики Ольга Петрова.
Второй иностранный язык был введен в школьную программу в 2010 году.По словам Ольги Петровой, в этом году школьники будут изучать второй язык только в соответствии с желанием родителей.
Так, в учебном году (2021-2022) предмет сохранится в школьной программе, но будет возведен в ранг необязательного. Вестись он будет только в том случае, если этого захотят обучающиеся и родители, и, при наличии в учреждении соответствующих условий.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: pexels
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.