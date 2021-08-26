В квартале церкви Трех Святителей пройдет фестиваль «Дети Кулибина»

В ближайшую субботу в саду «Дети Кулибина» гости праздника создадут фигуру древнего мамонта, сделают воздушного змея, построят пневморакету и соберут фигуры из конструкторов.

Также, в «Саду кино» писатель, журналист и популяризатор науки Тим Скоренко расскажет о том, как стать изобретателем. Гости мероприятия смогут посетить лекции, интерактивный мастер-класс и перформанс от проекта PLAYTRONICA.

Завершится фестиваль в Усадебном саду по адресу Короленко, 11б концертом Петра Термена. Он сыграет на одном из самых необычных в мире инструментов.

Фестиваль продлится с 12:00 до 20:00. Вход свободный по предварительной регистрации.

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Фото: архив организаторов